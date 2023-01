Strzelanina w Jerozolimie. Napastnikiem 13-latek

Oprac.: Michał Lao Świat

Trzynastolatek otworzył ogień do ludzi na Starym Mieście w Jerozolimie, ranił dwie osoby. Do zdarzenia doszło dzień po zamachu w tym mieście, podczas którego uzbrojony Palestyńczyk otworzył ogień do osób wychodzących z jednej z synagog.

Zdjęcie Służby na miejscu sobotniej strzelaniny / AFP