Stan wyjątkowy w Nowym Jorku. Woda zalewa drogi i wdziera się do budynków

W rejonie Nowego Jorku ogłoszono stan wyjątkowy po ulewnych deszczach, które spowodowały paraliż na tamtejszych ulicach. Woda zaczęła wdzierać się także do budynków i piwnic. Na miejsce z interwencją pospieszyły służby ratunkowe, jednak burmistrz Nowego Jorku ostrzega, że to jeszcze nie koniec. W sieci pojawiają się nagrania, na których widać, jak woda, uniemożliwiająca poruszanie się pojazdów porywa ze sobą wszystko, co wcześniej znajdowało się na chodnikach. Mowa o rekordowych sumach opadów na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat.