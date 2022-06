Sofia Sapiega prosi o ułaskawienie. Zwróciła się do Łukaszenki

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Rosjanka Sofia Sapiega zwróciła się do prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Była partnerka blogera Ramana Pratasiewicza we wniosku pisze, że do popełnienia przestępstw popchnęły ją "młodość i głupota". W maju została ona skazana na Białorusi na karę sześciu lat więzienia.

Zdjęcie Sofia Sapiega prosi Łukaszenkę o ułaskawienie / Laski Diffusion/East News/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP /