Rosyjski samolot wylądował w Waszyngtonie. Zacharowa wyjaśnia

Oprac.: Marta Stępień Świat

Rządowy samolot Ił-96, służący do przewozu najwyższych władz Rosji, wylądował w Waszyngtonie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa potwierdziła informacje mediów i przekazała, że samolot przyleciał do USA po dyplomatów, którym wydano nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Aplikacja Flightradar24 oceniła, że lot z Moskwy do Waszyngtonu był najchętniej śledzonym lotem we wtorek.

Zdjęcie Rosyjski samolot Ił-96 wylądował w Waszyngtonie / Wojtek Laski/Twitter/Flightradar 24 / East News