Zanim jednak dyktator udał się w zagraniczną podróż, zjawił się w Jakucji . Przemówił tam do mieszkańców, ale i zdecydował się postawić na bardziej bezpośrednie spotkanie z obywatelami.

Władimir Putin wszedł w tłum. Reagowała ochrona

Na materiale filmowym udostępnionym przez niezależny białoruski kanał Nexta zaobserwować można, że dyktator ruchami głowy czy gestami sugeruje, że chce zabrać rękę , ale nie przynosi to efektu. Do akcji wkraczają stojący za Putinem ochroniarze. Po kilku sekundach rękę udaje się w końcu wyswobodzić.

Rosja. Władimir Putin zaskoczony w tłumie. Szybko się wycofał

Z kolei niezależny portal Agents Media zwrócił uwagę na inne szczegóły. W analizie czytamy, że kremlowskie władze mogą usiłować w oficjalnych materiałach ukrywać twarze osób z tłumu. Mają być one na zdjęciach czy filmach lekko rozmazywane, a wszystko po to, by utrudnić lub uniemożliwić ich identyfikację. Dlaczego?