Do tragedii doszło przy Lake Street w stolicy stanu Minneapolis w piątek około godz. 22, gdy pięć młodych kobiet w wieku od 17 do 20 lat wracało samochodem z centrum handlowego. Dziewczyny zrobiły sobie tatuaże z henny z okazji ślubu przyjaciół i były w drodze do domu.

W pewnym momencie w ich auto uderzył rozpędzony SUV, którym kierował 27-letni Derrick John Thompson. Mężczyzna jechał z prędkością około 160 km/h, podczas gdy ograniczenie wynosiło 90 km/h.

USA: Tragiczny wypadek przy zjeździe z autostrady. Nie żyje pięć młodych kobiet

Do śmiertelnego zderzenia doszło na skrzyżowaniu przy zjeździe z drogi szybkiego ruchu. 27-latek był zbyt rozpędzony, by zatrzymać się na czerwonym świetle - to wtedy nastąpiła tragedia.

Choć mężczyzna sam został ranny, nie zatrzymał się, nie pomógł ofiarom wypadku i uciekł z miejsca zdarzenia, lecz niedługo później został znaleziony w pobliskiej restauracji fast-food.