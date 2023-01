Ciężko pracująca matka kupiła wtorkowy zakład na jedno zwycięskie losowanie w sklepie CTC Tobacco w Taree na środkowo-północnym wybrzeżu, chociaż zamierzała kupić inny. Zwykle kobieta decydowała się na środowe losowanie.

Kiedy zdała sobie sprawę, że zapłaciła za zły kupon, a nie za ten, który normalnie kupowała, postanowiła nie rezygnować, tylko go zostawić - na wszelki wypadek - donosi "Daily Mail". Jak się okazało, to była prawdopodobnie najlepsza decyzja, jaką podjęła w życiu.

Zwycięski los. Kobieta wygrała trzy miliony dolarów

Okazało się, że kobieta została jedyną zwyciężczynią tamtego losowania, a to oznaczało, że cała suma, która była do wygrania, trafiła w jej ręce. W ten sposób stała się bogatsza o trzy miliony dolarów. Jak stwierdziła zwyciężczyni, "to niewiarygodne, to niezwykła suma pieniędzy".

Kobieta dodała, że po tym, jak zobaczyła zwycięskie numery, nie mogła zasnąć i myślała, że jest to po prostu jakaś pomyłka, bo jak określiła "wygrana w lotto zdarza się innym ludziom".

- Zwykle nie kupuję Oz Lotto - prawdopodobnie kupiłam ten bilet tylko dwa razy w życiu. Ale tamtego dnia, kiedy miałam kupić ten los co zwykle, musiałam przypadkowo poprosić o kupon do wtorkowego losowania, zamiast środowego - zaznaczyła posiadaczka trzech milionów, którą cytuje "Daily Mail".

Zwyciężczyni przyznaje, że cieszy się z zatrzymania kuponu. Właściciel sklepu, w którym sprzedano zwycięski los również nie ukrywał radości, ponieważ przydarzyło mu się to pierwszy raz.

"Daily Mail" podzielił się, jakie były zwycięskie numery w Oz Lotto we wtorek w tym tygodniu: 26, 7, 38, 10, 37, 42 i 27, podczas gdy dodatkowe numery to 47, 33 i 34.