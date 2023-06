55-letni Joseph Dituri, znany w mediach społecznościowych jako "Dr. Deepsea", po ponad trzech miesiącach spędzonych w wodzie wynurzył się na powierzchnię. Profesor z amerykańskiego Uniwersytetu Południowej Florydy spędził pod wodą 100 dni, pobijając rekord świata długości czasu spędzonego pod wodą przez człowieka.

Joseph Dituri pobił rekord świata i to nie pierwszy raz

Po wynurzeniu się witali go przyjaciele, rodzina, fani i dziennikarze. - Ludzkie ciało nigdy nie było tak długo pod wodą. To doświadczenie bardzo mnie zmieniło, mam wielką nadzieję, że udało mi się zainspirować młode pokolenie odkrywców i badaczy, by próbowali przekraczać granice - mówił, cytowany przez CNN.

Naukowiec pierwszy rekord pobił już w maju, gdy spędził pod wodą 74 dni. Wcześniej rekord należał do pary profesorów z Tennessee w USA - Bruce’a Cantrella i Jessici Fain, którzy spędzili w tym samym miejscu w 2014 roku 73 dni, dwie godziny i 34 minuty.

W trakcie pobytu pod wodą Dituri mieszkał w podwodnym hotelu Jules Undersea Lodge w Key Largo. Pomieszczenie, w którym przebywał przed 100 dni znajdowało się ponad dziewięć metrów pod powierzchnią oceanu.

Spędził 100 dni w wodzie. Jaki był cel eksperymentu?

Główną częścią eksperymentu było zbadanie tego, jak ludzie ciało zareaguje na długotrwałą ekspozycję na ekstremalne ciśnienie i izolowane środowisko, a zaprojektowany został z myślą o długoterminowych misjach badaczy oceanów i astronautów.

Dituri chciał wykorzystać pobyt pod wodą także, by edukować młodzież. - Planowaliśmy połączyć się z tysiącem dzieci w wieku szkolnym, by zainteresować je nauką, technologią, inżynierią i matematyką - mówił. W trakcie pobytu pod wodą 55-latek prowadził zajęcia online dla swoich studentów.

Jeszcze przed zejściem pod wodę 55-latek został szczegółowo przebadany przez lekarzy. W trakcie całego pobytu pod wodą stan zdrowia Dituri był na bieżąco monitorowany przez specjalistów. Jak się okazuje, jeden ze skutków tak długiego pobytu pod powierzchnią wody wpłynęło na ciało 55-latka - mężczyzna zmalał o pół cala (1,27 cm). Ostatecznie wyniki eksperymentu mają zostać przedstawione w listopadzie.

Pobyt 55-latka pod wodą można było śledzić w mediach społecznościowych.

