W sobotę nagranie państwowych kolei China Railway było najczęściej wyszukiwanym i oglądanym materiałem na Weibo , chińskiej platformie społecznościowej przypominającej Twittera. Spot opublikowano dwa miesiące temu. Trwający około minuty klip wywołał kontrowersje, które do tej pory nie milkną.

Do soboty powiązany z filmem hashtag wyświetlono 340 milionów razy , a pod spotem pojawiło się 20 tys. komentarzy. Wielu obywateli uznało wideo jako obraźliwe.

Chiny. Koleje kierują jeden ze swoich spotów do kobiet

Spot miał stanowić część kampanii mającej na celu "ograniczenie aspołecznych zachowań pasażerów" . W innych nagraniach instruowano podróżnych, by nie śmiecili w pociągach, nie zajmowali miejsc osobom uprzywilejowanym czy nie rozmawiali zbyt głośno.

Oburzenie wywołało dopiero nagranie skierowane do pań. Udostępniony w lipcu film przedstawia stylowo ubraną kobietę, która filmuje, jak przygotowuje się do nałożenia balsamu i podkładu. Bohaterka spotu siedzi w czymś, co przypomina kabinę szybkiego pociągu międzymiastowego.