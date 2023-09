Strój, który "rani uczucia narodu". Chiny chcą wprowadzenia zaskakującej ustawy

Chiny rozważają wprowadzenie nowego prawa, które może okazać się problematyczne dla niemal wszystkich mieszkańców. Niedawno zaproponowano szereg zmian dotyczących bezpieczeństwa publicznego, co jest przełomowym krokiem, bo reform w tym obszarze nie było od dziesięcioleci.

Chiny chcą wprowadzić nową ustawę. Chodzi o ubiór

Czego dotyczy propozycja nowego przepisu? Jak donosi BBC, chodzi o zakaz noszenia lub zmuszania innych osób do noszenia ubrań i różnych symboli, które "podważają ducha lub ranią uczucia narodu chińskiego". Złamanie ustawy, jeśli ona w ogóle wejdzie w życie, może wiązać się z całkiem poważnymi konsekwencjami.

Osoby uznane za winne mogą zapłacić grzywnę w wysokości 5000 juanów, co stanowi równowartość blisko 2914 zł. Na tym skutki "ranienia uczuć Chińczyków" się nie kończą. Konsekwencją złamania przepisu może okazać się również trafienie do więzienia na 15 dni. Ustawa miałaby uderzyć również w osoby, które opublikują treści godzące w naród. I one będą podlegać identycznej karze.