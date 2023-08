Niespełna rok później Amerykanka postanowiła pozwać restaurację. W piątek pozew w sprawie wpłynął do Sądu Najwyższego w hrabstwie Suffolk.

Poślizgnęła się na szynce. Domaga się 50 tys. dolarów odszkodowania

Alice Cohen za całą sytuację domaga się od restauracji 50 tys. dolarów odszkodowania (ok. 200 tys. zł). Z dokumentów dołączonych do pozwu wynika, że kobieta za samo leczenie oraz rehabilitację zapłaciła 7500 dolarów (ok. 31 tys. zł).