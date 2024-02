34-letni Polak zatrzymany w Hiszpanii. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania

Mężczyzna uciekł z Polski po tym, jak sąd we Wrocławiu skazał go na siedem i pół roku więzienia w związku z przestępstwami, których dopuścił się w latach 2016-17. Do odsiadki zostało mu jeszcze pięć lat i jedenaście miesięcy kary. Lista jego przewinień jest naprawdę długa. Są na niej: oszustwa, podrabianie dokumentów administracyjnych, handel fałszywymi dokumentami, napad z bronią w ręku, gwałt, porwanie, a także branie zakładników.

W maju 2016 roku zatrzymany oszukał firmę zajmującą się oprogramowaniem komputerowym na kwotę ponad 1,3 mln zł . Z kolei w marcu 2017 r. wraz ze wspólnikiem wynajęli dom wakacyjny posługując się sfałszowanymi włoskimi dokumentami. Następnie podnajęli go parze: mężczyźnie i kobiecie, których następnie wzięli do niewoli . Grożąc im śmiercią żądali zapłaty 500 tysięcy złotych . Kiedy zorientowali się, że ich zakładnicy nie mają takich pieniędzy, okradli ich, zabierając im wszystkie rzeczy, samochód i dokumenty.

Teraz 34-latka czeka najprawdopodobniej ekstradycja do Polski. Policja przekazała go do Sądu Magistrackiego w Benidorm, skąd trafi do Madrytu, gdzie procedowany będzie Europejski Nakaz Aresztowania.