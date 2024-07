Polacy walczą o kluczowe stanowiska w NATO

"Czy to się uda? Z naszych informacji wynika, że mimo naszych starań szanse są, ale nie wydają się duże. O to stanowisko ubiegają się także inni politycy obu płci ze wschodniej flanki, m.in. z Bułgarii czy Łotwy, a Sojusz może chcieć dać szansę kobiecie na tym stanowisku" - wskazuje dziennik.

"Problematyczne mogło być to, że ten pierwszy był popierany przez Pałac Prezydencki, zaś drugi przez koalicyjny rząd. Do tego minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak na pewnym etapie grillował Szatkowskiego w kwestii dostępu do informacji niejawnych, sugerując, że są wokół niego jakieś niejasności. Czy to, że dwóch polskich kandydatów na wysokie stanowiska w Kwaterze Głównej NATO właśnie przepadło, zwiększa nasze szanse na uzyskanie stanowiska obok sekretarza generalnego? Być może o tym, kto zostanie wybrany, przekonamy się już w przyszłym tygodniu na szczycie liderów NATO w Waszyngtonie" - dodaje gazeta.