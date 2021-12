- Siedzimy teraz zamknięci w pokoju hotelowym, bo wciąż się boimy, czy ktoś tutaj nie przyjdzie. U nas jest teraz poranek - mówi pan Łukasz. Para turystów z Polski znajduje się w Punta Cana na Dominikanie.

Atak na polskich turystów. "Ranił mnie maczetą"

Jak relacjonuje pan Łukasz, do napadu doszło podczas spaceru plażą oddaloną od hotelu o około dwie godziny drogi pieszo. - Zaatakował nas uzbrojony mężczyzna. Miał strzelbę. Na początku sądziliśmy, że to napad rabunkowy, chcieliśmy oddać pieniądze, ale on próbował zgwałcić moją narzeczoną. Wywiązała się szamotanina. Napastnik wycelował strzelbą w moją głowę, broń wypaliła, ale strzał był chybiony. Ranił mnie też maczetą w stopę. Na szczęście udało się nam uciec - opowiada w rozmowie z Interią pan Łukasz.

Uciekając do hotelu para kontaktowała się z lokalną policją i konsulatem. Są rozczarowania tym, jak potraktowały ich polskie służby konsularne. - Pan konsul z Puerto Plata powiedział mi, że skoro uciekliśmy, to w zasadzie nie ma problemu i żebyśmy wysłali maila do polskiego konsulatu w Santo Domingo, bo to nie jest jego rewir - mówi pan Łukasz. Jednak do konsulatu w Santo Domingo nie udało się im dodzwonić, podobnie jak do kilku innych placówek w Europie.

W hotelu służba medyczna opatrzyła ranę pana Łukasza. Przybyła policja. Funkcjonariusze nie mówili po angielsku. Turyści nie otrzymali też żadnej notatki potwierdzającej interwencję służb, choć o to prosili.

Proszą, by zapewnić im bezpieczeństwo w drodze na lotnisko

Dopiero po kilku godzinach od wysłania maila do placówki w Santo Domingo, do pary Polaków zadzwonił przedstawiciel konsulatu. - Usłyszeliśmy, że na razie nie ma notatki policyjnej ze zdarzenia. Przedstawiciel konsulatu tłumaczył, że w związku z tym trudno wierzyć na słowo, że doszło do napaści. Telefon był z zastrzeżonego numeru, więc nie miałem nawet jak oddzwonić - mówi pan Łukasz. Polaków poinformowano jednak, że służby konsularne kontaktują się z lokalną policją.

Hotelowa obsługa zapewnia, że Polacy są bezpieczni w hotelu. Jak słyszymy, rezydent sugerował, by "zostać do końca wyjazdu i zrelaksować się".

Polacy bezpiecznie się nie czują. Wykupili już bilety powrotne. Lot jest wieczorem. - Chcielibyśmy, żeby ktoś po prostu zapewnił nam bezpieczny transport na lotnisko. Żeby tam z nami został do czasu, aż przejdziemy odprawę. Nadal czujemy się zagrożeni - mówi pan Łukasz.

Czy para z Polski będzie mogła liczyć na wsparcie polskich służb konsularnych? Jak dowiaduje się Interia w Konsulacie Peurto Plata, sprawą zajmuje się polska ambasada w Panamie. - Tak zajmujemy się tym, ale na razie nie udzielamy żadnych informacji - słyszymy.