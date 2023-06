Był to pierwszy sukces, po trudnych dwóch latach. Na początku siostrzana spółka Virgin Orbit, jaka była odpowiedzialna za naukowe loty badawcze, zbankrutowała po fiasku misji "Start Me Up" z dziewięcioma satelitami na pokładzie.

Zgodnie z planem po odłączeniu od statku macierzystego miał się uruchomić silnik drugiego stopnia rakiety, ale wtedy doszło do zagadkowej awarii. Bez działającego silnika rakieta bezwładnie runęła w kierunku Ziemi, po czym spłonęła w atmosferze wraz z cennym ładunkiem.

W udzielonym w maju wywiadzie dla BBC Richard Branson powiedział, że "w pewnym momencie myślał, że już stracił wszystko". W związku z blokadami lotnictwa podczas pandemii i niepowodzeniami kosmicznych przedsięwzięć majątek właściciela Virgin skurczył się o 1,9 mld funtów (9,9 mld złotych - red.).

Start lotów komercyjnych na ziemską orbitę ma dać nowe tchnienie w interes miliardera. Jego firma przekazała, że sprzedała już 800 biletów po 450 tys. dolarów (ponad 1,8 mln złotych - red.).