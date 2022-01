Pijany Polak zamknął się w WC. Jechał na gapę niemieckim pociągiem

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Nie posiadał biletu, ale miał za to woreczek z marihuaną i prawie 3,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mimo to 36-letni Polak chciał dojechać niemieckim pociągiem do Świnoujścia, dlatego zamknął się w toalecie, by nie znalazła go konduktorka. Odnalazła go policja i przetransportowała do szpitala, gdzie zaskoczył lekarzy swoimi "zdolnościami".

Zdjęcie Pociąg UBB; zdj. ilustracyjne / pixabay.com