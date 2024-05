Papież ogłosił "Rok Święty". Po 25 latach zostaną otwarte drzwi

Fragmenty papieskiego dokumentu odczytano w czwartek w bazylice Świętego Piotra. Bulla została zatytułowana "Spes non confundit" (pol. nadzieja zawieść nie może).

Następnie - 29 grudnia - dojdzie do otwarcia Drzwi Świętych bazyliki świętego Jana na Lateranie. Jubileusz oficjalnie zakończy się 26 stycznia 2026 roku . Franciszek w ten sposób kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w 1300 roku.

Watykan. Papież Franciszek wydał bullę

Papież w swojej bulli zaapelował o nadzieję oraz cierpliwość . "Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro" - wskazał.

Hierarcha przyznał, że w obecnych czasach "cierpliwość została wygnana przez pośpiech, wyrządzając ludziom wielką krzywdę". To zaś - zdaniem papieża - rodzi niecierpliwość, nerwowość, czasem nieuzasadnioną przemoc.

Kryzys demograficzny. Papież zabrał głos

Papież zastanawiał się, dlaczego wojny nie wywołują reakcji rządzących i dyplomatów. Podkreślił konieczność "odważnego i twórczego budowania przestrzeni negocjacji, zmierzających do trwałego pokoju".

Papież o migrantach i ubogich

Papież przypomniał, że nadzieja dotyczy także migrantów. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o niekierowanie się uprzedzeniami oraz o niewykluczanie.

Przypomniał też o trudnym położeniu osób ubogich. "Z całego serca błagam o nadzieję dla miliardów ubogich, którym często brakuje tego, co konieczne do życia" - przekazał. Franciszek dodał, że ten problem jest problemem powszechnym, nieograniczonym jedynie do kilku regionów świata.