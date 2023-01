Owinął router folią. Wpadka Polaka w Niemczech

Do sklepu z elektroniką w przygranicznym Görlitz przyszedł 19-letni Polak, który miał plan wzbogacenia się. Mężczyzna owinął router wart 250 euro aluminiową folią i z błyszczącym pudełkiem pod pachą usiłował wyjść ze sklepu nie płacąc za towar. Gdy to się nie udało, podał niemieckiej policji fałszywe dane, licząc na bezkarność. Funkcjonariusze zidentyfikowali go jednak w służbowych bazach danych.

