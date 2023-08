Kanał Shot pisze o relacjach mieszkańców, którzy na miejscu mieli usłyszeć wybuch, zanim doszło do pożaru.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało, że do tej pory nie było informacji o ofiarach .

Kolejny pożar w pobliżu Moskwy

To kolejny pożar w okręgu moskiewskim w ostatnich dniach. 9 sierpnia doszło do wybuchu w fabryce zajmującej się - według władz rosyjskich - produkcją pirotechniczną. Wcześniej Zagorskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne zajmowały się sprzętem specjalistycznym, w tym celownikami do rosyjskich czołgów.