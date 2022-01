Zane Wedding po kąpieli cierpiał na zatkane ucho. Gdy dzień po problem nie zniknął, mężczyzna postanowił udać się do lekarza. Dostał od niego antybiotyk i zalecenie, by dokładnie wysuszyć kanał słuchowy suszarką do włosów. Mężczyzna miał wrócić, jeśli niepokojące uczucie w uchu nie ustąpi.

Gdy problem nadal nie mijał, Wedding udał się do laryngologa. Usłyszał od niego, że prawdopodobnie w jego uchu utkwił karaluch - pisze "Independent".







"Trzy dni z karaluchem w uchu" - napisał Wedding w tweecie.





"Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam"

- Pani, która go wyciągnęła, powiedziała: "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Czytałam o tym, ale nigdy tego nie widziałam". Ciągle powtarzała: "O mój Boże". Kiedy po raz pierwszy to powiedziała, myślałem, że mam guza - powiedział mężczyzna w rozmowie z "The New Zealand Herald".



Resztę karalucha wyciągnięto z jego ucha za pomocą przyssawki. - Spałem na drzewie i nic się nie stało. Zasypiam na kanapie w piątek wieczorem i kończę z karaluchem w uchu na trzy dni - powiedział Wedding w rozmowie z gazetą.



Mężczyzna pracuje jako arborysta, jest też aktywistą protestującym przeciwko usuwaniu rodzimych drzew w regionie.



Dodał, że umówił już wizytę specjalistów od dezynsekcji.



Reklama