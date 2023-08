Nowa mutacja koronawirusa. Eris rozwija się błyskawicznie

Według najnowszych danych amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), EG.5 jest odpowiedzialny za 17 proc. zakażeń koronawirusem w USA. To nieco więcej niż drugi najbardziej rozpowszechniony wariant XBB.1.16, który wywołuje 16 proc. zachorowań. Jak podaje CNN, nowa mutacja nie jest osobnym szczepem jak miało to miejsce w przypadku Omikrona. Jest stopniową mutacją szczepu z rodziny XBB.

- Oba są tylko nieznacznie bardziej odporne na przeciwciała neutralizujące w surowicy osób zakażonych i zaszczepionych - powiedział CNN profesor Ho. Jak podkreśla, na razie nic nie wskazuje by nowy wariant koronawirusa wywoływał inne lub silniejsze objawy zakażenia. Mimo to, niedawno EG.5 został dodany do listy wariantów obserwowanych.

W USA wzrosła liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa

Eris stał się najbardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych równocześnie ze wzrostem liczby zachorowań i hospitalizacji. Poza Stanami Zjednoczonymi, EG.5 szybko rozwija się w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chinach. Według raportu WHO z początku sierpnia, do tej pory wykryto go w 45 krajach. W okresie od połowy czerwca do połowy lipca, liczba wszystkich odnotowanych zakażeń zwiększyła się niemal dwukrotnie.