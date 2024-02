W Niemczech trwa najdłuższy i najwolniejszy koncert w historii. W poniedziałek, po dwóch latach, doszło w nim do zmiany akordu. Autorem kompozycji "As Slow as Possible" (Tak wolno, jak to możliwe - red.) jest awangardowy kompozytor John Cage. Koncert, który rozpoczął się w 2001 roku, ma zakończyć się w 2640 roku.