Z zadziwiającym problemem borykają się właściciele jednego z brytyjskich gospodarstw rolnych obsadzający pola słonecznikami. Odkąd otworzono je dla zwiedzających, miało miejsce już kilka przypadków, w których ludzie rozbierali się do zdjęć do naga. - To pierwszy raz, gdy takie zachowania stały się problemem - zwraca uwagę właściciel, dodając, że w kilku przypadkach zobaczyły to dzieci. Zdecydowano o postawieniu znaków z zakazami rozbierania się.