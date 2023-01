Koncern energetyczny RWE, do którego należy sporny teren, odpowiedział, że eksploatacja nowych złóż jest niezbędna, aby w środku kryzysu energetycznego zapewnić funkcjonowanie elektrowni. Koncern powtórzył też, że decyzje dotyczące likwidacji miejscowości zostały podjęte zgodnie z prawem i zatwierdzone przez sądy, a wszyscy byli mieszkańcy Luetzerath opuścili już swoje domy.

Późnym popołudniem sytuacja w Luetzerath uspokoiła się, policja zapewniała, że nie chce eskalacji. - Będziemy stosować środki przymusu tylko wtedy, kiedy będzie to miało charakter proporcjonalny do sytuacji i konsekwentnego postępowania albo w celu przeciwdziałania przestępstwom - zapowiedział rzecznik policji w Akwizgranie Dirk Weinspach. Zaapelował, aby protestujący nie uciekali się do przestępstw.

