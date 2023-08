Incydent z bronią miał miejsce w piątek ok. godz. 14 w niemieckim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Pasażerowie pociągu z Kilonii do Lauenburga zauważyli w wagonie mężczyznę z pistoletem za pasem . O sprawie zaalarmowano służby.

Policja aresztowała Polaka. Był kompletnie pijany

Funkcjonariusze stwierdzili, że znaleziona przy obywatelu Polski broń gazowa była gotowa do wystrzału . Mundurowi postanowili przebadać mężczyznę alkomatem. W wydychanym powietrzu stwierdzono u niego 3,78 promila .

Polak został przewieziony na komisariat w Kilonii. "Ze względu na wysokie stężenie alkoholu we krwi mężczyzna nie był w stanie wykonywać instrukcji funkcjonariuszy. Zdecydowano o umieszczeniu go w areszcie do czasu wytrzeźwienia" - poinformowali mundurowi.