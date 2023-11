"Wirusy-wampiry" żerują na innych drobnoustrojach, aby się replikować. Te wyjątkowe zakaźne cząstki powstają, gdy bakteriofag przyczepia się do szyjki wirusa glebowego i wykorzystuje jego "życie" , aby samodzielnie przetrwać.

Bakteriofagi to wirusy atakujące bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku bakterii .

Wampirzy wirus w USA

Zespół badaczy z Uniwersytetu Marylandu w Baltimore (UMBC) oraz Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Saint Louis stwierdził, że odkryty typ "wampirzego wirusa" może prowadzić do uśpienia wirusa gospodarza .

Naukowcy zauważyli, że gatunki "wampirów" mogą jednocześnie zabijać wirusy infekujące np. uprawy czy zwierzęta gospodarskie, ale mogą również niestety niszczyć "dobre" wirusy , które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i zdrowia gleby.

"Wirus-wampir" w USA. "Nie mogłam w to uwierzyć"

Zespół poinformował, że udało mu się w ostatnich dniach wyizolować wirusy. - Kiedy to zobaczyłam, pomyślałam: Nie mogę w to uwierzyć - powiedziała Tagide deCarvalho, biolożka z UMBC, główna autorka badania.

- Nikt nigdy nie widział bakteriofaga - ani żadnego innego wirusa - przyczepiającego się do innego wirusa - podkreśliła.

Wyniki niezwykłego badania opublikowano w "Journal of the International Society of Microbial Ecology".