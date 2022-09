"Nie" dla mężczyzn jedzących mięso. PETA wzywa do strajku seksualnego

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Międzynarodowa organizacja PETA wzywa do strajku seksualnego przeciwko mężczyznom, którzy jedzą mięso. Jak twierdzi organizacja zajmująca się prawami zwierząt, ma to "uratować świat". Przedstawione stanowisko spotkało się z oburzeniem w Niemczech. Dodatkowo PETA wezwała do zwiększenia podatku od mięsa dla mężczyzn.

Zdjęcie PETA wzywa do strajku seksualnego przeciwko mężczyznom, którzy jedzą mięso, zdjęcie ilustracyjne / YakobchukOlena/easyfotostock/Eastnews / East News