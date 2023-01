Nie będzie ekstradycji syna "El Chapo" do USA. Jest decyzja sądu

Po zatrzymaniu syna "El Chapo", sąd federalny Meksyku wydał decyzję uniemożliwiającą przekazanie mężczyzny amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ovidio Guzman, syn barona narkotykowego Joaquina Guzmana, został ujęty przez meksykańskie siły bezpieczeństwa w czwartek. W efekcie jego aresztowania w stanie Sinaloa na zachodzie kraju wybuchły zamieszki, podczas których zginęli zarówno żołnierze, jak i gangsterzy.

