Jedzenie drukowane w 3D. Naukowcy chcą je ulepszyć

Wyroby naśladujące owoce morza już istnieją - np. z niektórych ryb wyrabia się imitację mięsa krabów . Jednak wykorzystanie surowców roślinnych do wytworzenia krążków stanowiło duże wyzwanie - twierdzą naukowcy. Trudno jest bowiem uzyskać odpowiednie wartości odżywcze, właściwą teksturę, smak i aromat.

- Na rynku dostępne są produkty naśladujące owoce morza oparte na roślinach, ale zazwyczaj nie zawierają białka. Chcieliśmy stworzyć produkty oparte na białku, które są żywieniowo równoważne lub lepsze od prawdziwych owoców morza i zarazem mogą przyczynić się do zrównoważonego dostępu do żywności - powiedział kierujący projektem dr Dejian Huang .

Niedawno badaczowi i jego zespołowi udało się uzyskać substancję przypominającą mięso ryb. Posłużyła do tego drukarka 3D i białko pochodzące z roślin strączkowych . Dzięki tej technologii produkt składał się z warstw o różnej teksturze np. bardziej tłustych i gładkich czy twardszych i włóknistych.

- Wydrukowaliśmy filety z łososia z wykorzystaniem białka z czerwonej soczewicy, ze względu na jej kolor białka. Wydrukowaliśmy też krewetki. Teraz chcieliśmy uzyskać coś, co może być interesujące z pod względem komercjalizacji - pierścienie z kalmara - opowiadał dr Huang.

Drukowane "krążki z kalmarów". Niedługo mają trafić na stół

Badacze wykorzystali mikroalgi, ponieważ naturalnie smakują one podobnie do ryb. Białko z fasoli mung jest natomiast często wyrzucane jako uboczny produkt przy produkcji niektórych rodzajów makaronu. Do mikstury białek singapurscy naukowcy dodali oleje z kwasami omega-3.