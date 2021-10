Naukowcy: Dzieci kobiet, które stykają się z produktami do czyszczenia, są bardziej zagrożone astmą

Dzieci kobiet, które w pracy na co dzień stykają się z produktami do czyszczenia i dezynfekcji, są znacznie bardziej zagrożone astmą. Dzieje się tak nawet, gdy kobieta miała styczność z chemikaliami lata przed poczęciem - ustalili naukowcy z Uniwersytetu w Bergen, którzy na łamach "Journal of Allergy and Clinical Immunology" przestrzegają przed szkodliwymi skutkami nadmiernego kontaktu z chemicznymi produktami przeznaczonymi do utrzymywania czystości.

Zdjęcie Kontakt matek z produktami do czyszczenia to większe ryzyko astmy u dzieci / 123RF/PICSEL