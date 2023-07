Nastolatka zmarła po tiktokowym wyzwaniu. Jej ojciec apeluje

Nie żyje 17-latka z Niemiec, która brała udział w wyzwaniu na TikToku. Dziewczyna z Ostholstein (kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn) wykonała "Deodorant challange". Teraz jej ojciec chce przestrzec innych rodziców przed niebezpieczeństwem. Zaapelował do rodziców o to, by kontrolowali korzystanie z social mediów przez dzieci.

Zdjęcie 17-latka zmarła po "Deo-Challange" na TikToku / mehaniq / 123RF/PICSEL