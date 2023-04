Słynny raper zmarł na skutek przypadkowego przedawkowania fentanylu i innych narkotyków, przekazali urzędnicy koronera. Informację potwierdził również menadżer artysty. Opinia publiczna poznała przyczynę zgonu Coolio sześć miesięcy po tym, jak muzyk został znaleziony martwy w domu przyjaciela.

Muzyk, którego oficjalne nazwisko to Artis Leon Ivey Jr., oprócz przedawkowania fentanylu, który jest syntetycznym opioidem i silnie uzależniającym lekiem przeciwbólowym, dostępnym na receptę, w chwili śmierci miał w organizmie również śladowe ilości innych substancji, tj. heroiny i metamfetaminy - dowiadujemy się ze strony urzędu koronera.

Przyczyna śmierci Coolio. To był wypadek

Wpływ na śmierć Coolio mogły mieć również: kardiomiopatia (nieprawidłowość w obrębie mięśnia sercowego), ciężka astma, "dekady palenia papierosów" oraz stosowanie przez niego tuż przed incydentem fencyklidyny (PCP) - które eksperci ocenili jako "inne istotne warunki". Według oficjalnego aktu zgonu tragedia rapera została określona mianem wypadku.

Coolio zdobył światowy rozgłos dzięki singlowi "Gangsta's Paradise" z 1995 roku, pochodzącego z albumu o tej samej nazwie. Hit pojawił się w filmie "Młodzi gniewni" (tytuł oryg. "Dangerous Minds") i w następnym roku zdobył nagrodę Grammy za najlepsze solowe wykonanie piosenki rap.

Wieloletni menedżer zmarłej gwiazdy, Jarez Posey, poinformował media o przekazaniu wiadomości na temat przyczyn śmierci rapera jego rodzinie przez biuro koronera hrabstwa Los Angeles. Posey ogłosił, że dzieci muzyka planują uhonorować ojca w przyszłych projektach dokumentalnych i filmowych.

W 2023 roku ma ukazać się płyta "Long Live Coolio" z niewydanymi dotąd utworami, nad którymi artysta pracował przed śmiercią. Album ten będzie dziewiątym w dyskografii rapera. Od ukazania się ostatniego - "From the Bottom 2 the Top" - minęło 14 lat.

