Użytkowników zszokował brak stanowczej reakcji służb, czego wyraz dali w komentarzach. W publikowanych postach przeważa zdziwienie i brak zrozumienia dla takiego zachowania policjantów. Tymczasem okazuje się, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona, niż wynika z krążącego po sieci nagrania.





Napastnik niszczy radiowóz. Niemiecka policja nie reaguje

Do zadziwiającej sytuacji doszło na parkingu pod jednym z supermarketów w niemieckim Viernheim. Funkcjonariusze przybyli na miejsce po tym, jak zostali wezwani na interwencję przez właściciela jednego z aut. Informował on o mężczyźnie, który wszedł do jego samochodu i nie chce wysiąść oraz robi się agresywny.



Kiedy policjanci przybyli na miejsce, agresor przemieszczał się już po parkingu. "Bild" donosi, powołując się na informacje służb, że agresywny człowiek to 21-letni Somalijczyk z miasta Heidelberg na południowym zachodzie kraju.



- Współpracownicy od razu zauważyli, że chłopak najprawdopodobniej znajduje się pod wpływem narkotyków, jego stan psychiczny uznali za niestabilny. Zachowywał się agresywnie i nie reagował na żadne komunikaty - opisuje Bernd Hochstadter rzecznik komendy policji w Darmstadt.