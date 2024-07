Myślał, że złowił suma. Nieświadomie pobił rekord

Połów miał miejsce w Beaver Lake w północno-zachodniej części stanu. Mike, jak relacjonował w rozmowach z lokalnymi mediami, jest zapalonym wędkarzem od wielu lat. Już wcześniej zdarzało mu się łapać wyjątkowo duże okazy. Niektóre z nich ważyły nawet do 13-15 kg.

USA: Stanowy rekord. Ryba ważyła 58 kg

- Nie mogłem go obrócić, więc przez pierwsze 20 minut musieliśmy podążać za nim. W sumie była to walka trwająca 45 minut - relacjonował Mike, cytowany przez Fox News.

Początkowo myślał, że złapał suma. Później okazało się, że to bardzo duży wiosłonos. Wędkarz powiedział, że cały czas miał wsparcie od znajomego, który pomagał w trudnym połowie.

- Na początku wyglądał jak gigantyczny sum, ale gdy zbliżył się do łodzi, zdaliśmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Gdy tylko ryba opadła na dno łodzi, hak wyskoczył. Mieliśmy naprawdę szczęście - powiedział.

Wiosłonos to gatunek ryby słodkowodnej. Osiąga nawet do dwóch metrów długości i 70 kg masy ciała. Bardzo trudno jest go złapać, a później wyciągnąć na wierzch, ponieważ ryby te zazwyczaj nie gryzą przynęt.