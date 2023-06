- Bez względu na to, jak bardzo chciałbym zabrać pieniądze z polityki, tak długo, jak druga strona to robi, my też będziemy musieli - przekazał podczas rozmowy z WSJ.

Alex Soros przejmuje imperium. Chce rozszerzyć działanie

Młody Soros zapowiedział, że chce rozszerzyć swoje działania m. in. o wspieranie praw kobiet. W tym celu spotkał się już z prezydentem Brazylii i premierem Kanady.

Miliardowe udziały Sorosa obejmują organizację non-profit Open Society Foundacions, która działa na terenie 120 krajów, w tym w Polsce. Fundacja przekazuje około 1,5 mld. dolarów organizacjom pozarządowym, by mogły lepiej wspierać demokracje i prawa człowieka.

Alex Soros chce też rozszerzyć jej wysiłki o prawa do głosowania, aborcji i równości płci. Początkowo Soros nie chciał oddawać fundacji żadnemu z pięciorga swoich dzieci, jednak w końcu objął ją Alex. Jak przekazał Reuters, starszy Soros powiedział, że "zasłużył sobie na to".

Soros założył także organizację im. Stefana Batorego, która ma charakter organizacji pożytku publicznego. Została założona przez inwestora i działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80 XX wieku.