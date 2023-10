Jak przekazano w komunikacie szwedzkiej policji operację przeprowadzono we wtorek w rejonie Sztokholmu. Zatrzymane zostały dwie osoby. "Prawdopodobną przyczyną ich zatrzymania było podejrzenie o rażąco nieuprawnione działanie w zakresie tajnych informacji " - oświadczono.

Afera szpiegowska w Szwecji. Zatrzymano dwie osoby

Jak dowiedziała się gazeta, śledczy zabezpieczyli materiał dowody zarówno w piwnicy przynależnej do mieszkania w Sztokholmie, jak i co najmniej pod jednym innym adresem. Podczas interwencji zabrano telefony komórkowe i komputery. Urządzenia będą sprawdzone przez ekspertów z IT. Na razie żadne ustalenia nie zostały ujawnione.