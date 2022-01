Meksyk. Zamieszki w więzieniu. Ponad 50 osób rannych

Co najmniej 56 osadzonych w meksykańskim więzieniu zostało rannych w rezultacie aktów przemocy, do których doszło podczas prób wymuszania pieniędzy i porachunków gangów - poinformowały w sobotę władze. Do rozruchów doszło w więzieniu Apodaca, położonym na przedmieściach miasta Monterrey, w stanie Nuevo Leon (północny Meksyk).

Zdjęcie Bliscy więźniów czekają przed budynkiem na informacje o swoich bliskich / EPA/Gabriela Pérez / PAP