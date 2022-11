Niemcy są uzależnione od Chin przede wszystkim w obszarze surowców oraz ich przetwarzania. Przykładem zależności są także metale ziem rzadkich – pisze portal WDR. Dodaje, że "jeśli chodzi o dostęp do rynków, eksperci ekonomiczni często wskazywali, że chińskim firmom dużo łatwiej inwestować strategicznie w Niemczech niż na odwrót". Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, a wzajemne zależności gospodarcze są nadal silne.

