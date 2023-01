Największe zagrożenia dla wielorybów

Milstein podkreślił, że widok kaszalota spermacetowego o tej porze roku w Oregonie należy do rzadkości. Obecność tych wielorybów jest mniej powszechna zimą na północnym zachodzie USA niż latem.

Naukowcy szacują, że na zachodnim wybrzeżu USA żyje około 2 tys. osobników kaszalota spermacetowego. Ich populacja nie odrodziła się jeszcze, jak w przypadku innych gatunków, po wielu latach komercyjnych połowów.

Najczęściej śmierć wielorybów spowodowana jest ingerencją człowieka, uderzeniem statku, czy zaplątaniem w sieci. NOAA apeluje do żeglarzy, by zachowali czujność oraz rybaków, by usunęli nieużywany sprzęt z oceanu.