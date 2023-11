Aiden Pleterski pochwalił się w mediach społecznościowych grą na automatach w wirtualnym kasynie, wizytą na gali bokserskiej w Manchesterze czy grze w golfa. Po krótkiej wizycie na Wyspach Brytyjskich wyleciał do Los Angeles, skąd szybko przeniósł się do Miami. Na Florydzie kelnerce zapowiedział, że " będzie płacił gotówką ".

"Król kryptowalut" na wolności. "Pleterskiego nic nie powstrzymuje"

Mężczyzna nie zrezygnował także ze swojego luksusowego trybu życia - jedną z ostatnich transakcji był zakupów klocków Lego o wartości 150 tysięcy dolarów, oferował także nieznanej kobiecie przelot z Sydney do Melbourne. To właśnie tam "król kryptowalut z Ontario" ma wkrótce udać się na wakacje.

Z kolei syndyk masy upadłościowej "króla kryptowalut" jest świadomy nagrań Pleterskiego. Zwraca uwagę, że choć 23-latek nie ma "zakazu podróżowania, to wątpliwości budzą jego hojne wydatki". Do sądu wpływały już wnioski o aresztowanie mężczyzny w związku z "niedopełnieniem obowiązków bankruta", jednak do tej pory były one odrzucany.