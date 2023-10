W środę 58-letni Scalise zwyciężył w głosowaniu partii za zamkniętymi drzwiami , zdobywając 113 głosów. Objęcie tej ważnej funkcji będzie wymagało zdobycia poparcia większości w Izbie, którą Republikanie kontrolują większością 221 osób do 212.

Republikanie znaleźli kandydata na spikera Izby Reprezentantów

- Ciężko pracujemy, aby się zjednoczyć, ale musimy się zjednoczyć, bo świat na to czeka. Oczywiście mamy jeszcze wiele do zrobienia - powiedział dziennikarzom po głosowaniu 58-letni Scalise. Głosy oddawano także na przewodniczącego Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów Jima Jordana, jednak uzyskał on mniej głosów - 99.