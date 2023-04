Do zdarzenia doszło w sobotę w ciągu dnia w Rzymie. Troje młodych ludzi, przedstawiających się jako aktywiści klimatyczni , podeszło do zabytkowej fontanny na Placu Hiszpańskim - wodopój pochodzi z XVII wieku - i wlało doń czarną ciecz, która znajdowała się wcześniej w przyniesionych przez aktywistów kanistrach.

Rzym. Aktywiści wlali czarną ciecz do fontanny na Placu Hiszpańskim

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak młodzi ludzie wlewają płyn do fontanny Barcaccia, która znajduje się u stóp tzw. Schodów Hiszpańskich.

Na nagraniu chwycono, jak aktywiści wychodzą z tłumu, by po chwili szybko sforsować barierki dogradzające fontannę od ludzi, a następnie chodzą do wody, do której wlewają czarną ciecz.

Troje młodych zostało zatrzymanych, mają usłyszeć zarzuty karne. Jak przekazy służby, czarna ciesz to "płyn na bazie węgla drzewnego". Przed aresztowaniem aktywiści przedstawili też swój manifest, w którym przestrzegano przed katastrofą klimatyczną.