Do zdarzenia odniósł się burmistrz Baltimore Brandon Scott. Samorządowiec podkreślił, że do strzelaniny doszło "w robotniczej dzielnicy Brooklyn", gdzie jak co roku odbywało się święto tej części miasta. Zdaniem telewizji Fox45 na miejscu mogło znajdować się nawet kilkaset osób, a świadkowie słyszeli od 20 do 30 huków.

- Ludzie świętowali, a w pewnym momencie rozległy się strzały. Ludzie próbowali uciekać - powiedział w rozmowie z CNN. - Ta dzielnica miała swoje problemy, ale lokalna społeczność była naprawdę zdeterminowana, aby odnieść życiowy sukces i poprawić swój los - dodał.