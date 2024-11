50 samochodów typu SUV zostało uszkodzonych na ulicach Wiednia przez aktywistów klimatycznych, którzy przebili opony w pojazdach. To forma sprzeciwu wobec właścicieli aut, przyczyniających się zdaniem protestujących do wciąż postępujących zmian środowiskowych. Działacze umieścili również za wycieraczkami ulotki z wiadomością do kierowców.