Kierowca wjechał w turystów w Berlinie. Zginęła matka i dziecko

W Belinie doszło do poważnego wypadku - kierowca potrącił przechodzą przez jezdnię kobietę z wózkiem, w którym znajdowała się jej czteroletnia córka. Matka i córka zostały przewiezione do szpitala, gdzie niestety obie zmarły. Prawdopodobnie były to turystki, które przejechały z Belgii. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia berlińska policja.