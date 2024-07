Do wypadku turystycznego helikoptera doszło w piątek. Helikopter Bell 505 Jet Ranger X wystartował około godz. 14:33 (czasu lokalnego), aby wykonać lot wokół wyspy. Pięć minut później maszyna rozbiła się w wiosce Pecatu na południu Bali.

Bali. Helikopter rozbił się na skałach. Zaplątał się w sznurek od latawca

W momencie wypadku na pokładzie helikoptera znajdowało się pięć osób - dwóch turystów z Australii oraz trzech obywateli Indonezji. Wszyscy przeżyli i zostali ewakuowani. Agencja ds. Poszukiwań i Ratownictwa dodała, że trzy osoby trafiły do szpitala, gdzie zostały poddane badaniom. Z kolei "The Jakarta Post" podaje, że do placówki medycznej trafili wszyscy, którzy podróżowali maszyną.