Grenlandia zmienia się nie do poznania. Konsekwencje odczuje cały świat

Najnowsze badanie nie pozostawia złudzeń - Grenlandia zmienia się nie do poznania. Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że obszar, na którym w przeciągu ostatnich 30 lat stopniał tam lód, jest większy niż 36 Nowych Jorków razem wziętych. Jak wskazują eksperci, może mieć to opłakane konsekwencje nie tylko dla wyspy. Topniejący lód prowadzi do ocieplenia klimatu i wzrostu poziomu wód na całej planecie.