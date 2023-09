Eksplozje w Pakistanie. Do pierwszego wybuchu doszło w południowej części kraju, gdzie zamachowiec zdetonował ładunek w pobliżu meczetu. Obecnie wiadomo o co najmniej 52 ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach rannych. Druga eksplozja nastąpiła z kolei na północy Pakistanu - doszło do niej wewnątrz świątyni, co spowodowało zawalenie się konstrukcji. Pod gruzami uwięzionych może być od 30 do 40 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć dwóch osób.