- Mamy do czynienia z porachunkami bandytów narkotykowych. Trwa między nimi wojna, a przestępcy atakują domy innych przestępców. Przechodziliśmy przez to od miesięcy i stało się to, czego obawiałem się od dawna. Padła niewinna ofiara. Dziecko - powiedział burmistrz Antwerpii.

Radny miasta Filip Dewinter powiedział, że należy uświadomić sobie wyzwanie przed jakim stoi Antwerpia w walce z przestępczością.

- Zarówno rada miasta, jak i rząd federalny muszą uczynić z tego absolutny priorytet i zaciągnąć pomoc wojska - dodał.