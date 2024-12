Dantejskie sceny z rosyjskimi dyplomatami. "Zabarykadował się w aucie"

Jak podaje argentyński portal Buenos Aires Herald, do zatrzymania jednego z rosyjskich polityków doszło w Boże Narodzenie około 10:45 rano w ekskluzywnej dzielnicy Recoleta.

"Mężczyzna prowadzący samochód z charakterystyczną jasnoniebieską tablicą rejestracyjną używaną przez dyplomatów w Argentynie został zatrzymany przez policję. Odmówił on jednak funkcjonariuszom okazania dokumentów oraz badana alkomatem " - podają tamtejsze media.

Argentyna. Rosyjski dyplomata zabarykadował się w samochodzie

Według relacji argentyńskiego portalu, dyplomata zabarykadował się w samochodzie i spędził w nim ponad godzinę. To z kolei szybko przykuło uwagę reporterów telewizyjnych, którzy relacjonowali zatrzymanie drogowe na żywo .

Według komunikatu prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, członkowie departamentu bezpieczeństwa dyplomatycznego Federalnej Policji zostali wysłani, aby rozwiązać sytuację. Mężczyzna został odprowadzony przez policję do ambasady .

Dwóch rosyjskich dyplomatów zatrzymanych do kontroli drogowej

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce kilka godzin później. Około 13:30 policja również zatrzymała Rosjanina prowadzącego samochód dyplomatyczny . On podobnie jak jego rodak, odmówił podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy. Mężczyznę odwieziono do ambasady.

Jak podaje Buenos Aires Herald "przedstawił się on jako sekretarz ambasady rosyjskiej". Po całym incydencie wydał komunikat do mediów, w którym powołał się na Konwencję Wiedeńską.

- Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, pojazdy dyplomatyczne nie mogą podlegać żadnemu zatrzymaniu, rejestracji ani zajęciu - powiedział Rosjanin. - Uważaliśmy, że to, co się stało, było poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego, zwłaszcza w odniesieniu do postanowień dotyczących immunitetu dyplomatycznego - dodał.